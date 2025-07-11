Şanlıurfa'da Kayıp Genç Adamın Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Şanlıurfa'da Kayıp Genç Adamın Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki gün önce kaybolan 27 yaşındaki Mustafa Aslan'ın cansız bedenine sulama kanalında ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Mustafa Aslan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye'ye bağlı Çekçek Mahallesi'nde yaşandı. İki gün önce kaybolan Mustafa Aslan'ın ailesi, evlatlarının bulunması için polis ve jandarma ekiplerine başvurdu. İhbarla bölgede çalışma başlatan güvenlik güçleri ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Sulama kanalında bulunan genç adamın cesedi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Aslan'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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