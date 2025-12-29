Haberler

Hilvan'da kar nedeniyle trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan ilçesi Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil taklalar atarak devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaştığını belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA

