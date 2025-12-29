Hilvan'da kar nedeniyle trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan ilçesi Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil taklalar atarak devrildi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaştığını belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ŞANLIURFA