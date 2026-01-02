Siverek'te kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından şehir merkezinde biriken kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Ekipler başta okul çevreleri olmak üzere ana arterler ve şehir merkezinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yolları açık tutuyor. Bu kapsamda biriken kar kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor. Vatandaşlara hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların çevresinde de temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirten ekipler, şehir merkezinde risk ve mağduriyet oluşturabilecek bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, kar temizleme çalışmalarının tamamen sona ermesine kadar tüm ekiplerin sahada olacağını ifade etti. - ŞANLIURFA