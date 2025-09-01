Şanlıurfa'da Kaçakçılıkla Mücadele: 2 Bin 347 Paket Sigara ve 11 Kilo Çay Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 347 paket sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hassas burunlu köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen şok yol aramasında, gümrük kaçağı 2 bin 347 paket sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA