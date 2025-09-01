Şanlıurfa'da Kaçakçılıkla Mücadele: 2 Bin 347 Paket Sigara ve 11 Kilo Çay Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçakçılıkla Mücadele: 2 Bin 347 Paket Sigara ve 11 Kilo Çay Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 bin 347 paket sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 347 paket sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hassas burunlu köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen şok yol aramasında, gümrük kaçağı 2 bin 347 paket sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Siyaset unutuldu! CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür

CHP'li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.