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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 57 silah ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 57 silah ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 silah, 318 kartuş, 874 fişek ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı. İl genelinde 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine düzenlenen operasyonda toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 silah, 318 kartuş, 874 fişek ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Kanun kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce il genelinde belirlenen 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 57 silah ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 318 kartuş, çeşitli çaplarda 874 fişek, 9 şarjör, 1 sustalı bıçak, 1 muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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