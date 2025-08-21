Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 2 Bin 470 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 2 Bin 470 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ve 115 kilogram çay ele geçirildi. Ekipler, Hassa burunlu köpeklerle araçları denetledi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile 115 kilogram çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassa burunlu köpeklerle araçlarda arama yapan ekipler 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile 115 kilogram çay ele geçirdi. - ŞANLIURFA

