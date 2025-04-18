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Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonları: 5 Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonları: 5 Cinayet Şüphelisi Yakalandı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli illerde kasten öldürme suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin adliyeye sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli illerde kasten öldürme suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, cinayet suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde meydana gelen olayların firari şüphelilerine ulaşıldı.

Bu kapsamda, 14 Haziran 2024'te Siverek Hayvan Pazarı'nda bir kişinin öldürülmesi olayının 10 aydır aranan şüphelisi Hilvan'da, 14 Eylül 2023'te Siverek ilçe merkezindeki cinayetin 1 yıl 7 aydır firari olan şüphelisi Van'da, 15 Haziran 2024'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelisi Diyarbakır'da yakalandı.

Ayrıca, 6 Ekim 2023'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 yıl 6 aydır aranan 2 şahıs ise Viranşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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