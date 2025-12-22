Haberler

Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı

Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, park halindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi. Koğuşta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde koğuşta çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede park halindeki 4 araca sıçradı. Yangın fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası 4 araç ile koğuş olarak kullanılan 1 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracı yanan inşaat işçisi Hikmet Bayındır, "Koğuşta bir yangın çıkmış. Yangın park halindeki araçlara da sıçradı. Bu sırada benim aracımda yandı. Çok şükür cana bir şey olmadı ama maddiyat olarak biraz sıkıntı yaşayacağız" dedi.

Jandarma ekipleri yangın olayı ile ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
title