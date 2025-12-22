Şanlıurfa'da inşaat şantiyesinde otomobiller alev alev yandı

Şanlıurfa'da bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde koğuşta çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede park halindeki 4 araca sıçradı. Yangın fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası 4 araç ile koğuş olarak kullanılan 1 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracı yanan inşaat işçisi Hikmet Bayındır, "Koğuşta bir yangın çıkmış. Yangın park halindeki araçlara da sıçradı. Bu sırada benim aracımda yandı. Çok şükür cana bir şey olmadı ama maddiyat olarak biraz sıkıntı yaşayacağız" dedi.

Jandarma ekipleri yangın olayı ile ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA