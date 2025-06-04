Şanlıurfa'da İnhal Halindeki Duvar Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'da İnhal Halindeki Duvar Çöktü, 4 İşçi Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir inşaat halindeki evin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 işçi yaralandı, sağlık durumları hakkında bilgiler paylaşıldı ve soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kesmetaş Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat halindeki bir evin istinat duvarı işçilerin üzerine devrildi. Olayda 4 işçi duvarın altında kaldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, çalışmaların ardından işçileri kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 23 yaşındaki Ferhat K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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