Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi İpekyol Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle İpekyol Bulvarı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerden biri çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı