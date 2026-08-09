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Birecik'te Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Birecik'te Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir motosiklet alev aldı, yangın vatandaşlarca söndürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet üzerinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir motosiklet alev aldı

Öte yandan, çarpışmanın şiddetiyle bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar, bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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