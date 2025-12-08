Haberler

Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa'da aynı gün iki iş yerine silahlı saldırı kamerada
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aynı gün içerisinde bir mobilya mağazası ve markete düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişi yaralandı. Saldırganların kimlikleri henüz belirlenmedi.

Şanlıurfa'da aynı gün içerisinde biri mobilya mağazasına, diğeri markete olmak üzere iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olaylarda 2 kişi yaralanırken, saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde 6 Aralık günü kendisine ait mobilya mağazasını açmak için gelen Mustafa K., iş yerinin önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Mustafa K., kurşunlardan korunmak için koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Saldırgan ise yolun karşısında bekleyen motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı gün başka iş yerine saldırı

Aynı gün Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde S.A. da çalıştığı marketi açmak istediği sırada motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanamayı durdurmak için bir vatandaş S.A.'nın yarasına tampon yaptı. S.A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA

