Şanlıurfa'da aranan 41 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespit ve yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 53 sabit nokta ve 75 park bahçede, 153 ekipten oluşan 705 personelin katılımıyla "Huzur-63 İl Geneli" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 10 bin 878 şahıs ile 2 bin 747 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı, 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ŞANLIURFA