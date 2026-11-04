Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da hırsızlıktan 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da hırsızlıktan 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ve JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Şanlıurfa'da, hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Haliliye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
İnegöl'de nişanlısına ulaşamayan genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata tırmandı! Dairede kimse yokmuş

Nişanlısına ulaşamayınca örümcek adam kesildi!

11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Seçimlere damga vuran görüntü
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış