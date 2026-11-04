Şanlıurfa'da hırsızlıktan 17 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'da, hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Haliliye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı