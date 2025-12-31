Hırsız, otomobilin camındaki yazı sayesinde yakalandı

Şanlıurfa'da bir çok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen çok sayıdaki faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisini otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde tespit etti. Takibe alınan şahıs Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise hırsızlık yapmak için kullanılan çeşitli aletler ile hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. - ŞANLIURFA