Haberler

Hırsız, otomobilin camındaki yazı sayesinde yakalandı

Hırsız, otomobilin camındaki yazı sayesinde yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde birçok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştiren bir şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan aletler bulundu.

Şanlıurfa'da bir çok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen çok sayıdaki faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisini otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde tespit etti. Takibe alınan şahıs Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise hırsızlık yapmak için kullanılan çeşitli aletler ile hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak