Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın ve Patlamalar

Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın ve Patlamalar
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Şanlıurfa Eyyübiye'de bir havai fişek deposunda çıkan yangın, art arda patlamalara yol açtı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile büyük bir faciayı önledi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir havai fişek deposunda çıkan yangın sonrası art arda patlamalar yaşandı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesindeki bir havai fişek deposunda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle deponun ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek havai fişeklere sıçradı. Tutuşan havai fişekler art arda patlamalara neden oldu. Bir vatandaşın sokaktaki aracını yanmaktan kurtarmaya çalışması saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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