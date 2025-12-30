Haberler

Kolu hamur makinesine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kolu hamur makinesine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Güncelleme:
Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesinde, unlu mamülleri fabrikasında çalışan 13 yaşındaki çocuk kolunu hamur makinesine sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kolu hamur makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Unlu mamülleri fabrikasında ailesine yardımcı olmak için çalışan 13 yaşındaki Müslüm B., bir anda kolunu hamur makinesine sıkıştırdı.

HAMUR MAKİNESİNE KOLU SIKIŞTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun kolu sıkıştığı bölgeden çıkarıldı. Yaralı halde kurtarılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

