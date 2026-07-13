Şanlıurfa'da 32 şahsa göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda 32 şahsa göçmen kaçakçılığından dolayı işlem yapıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve organizatör olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda 32 organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı