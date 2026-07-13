Haberler

Şanlıurfa'da 32 şahsa göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı

Şanlıurfa'da 32 şahsa göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın bir hafta süren çalışmalarında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 32 organizatör hakkında işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda 32 şahsa göçmen kaçakçılığından dolayı işlem yapıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve organizatör olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yaklaşık bir hafta süren çalışmalarda 32 organizatör hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste

Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?