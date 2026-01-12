Haberler

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında birçok silah, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekipleri tarafından 18 adrese düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde dosya kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 adres ve 20 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon 54 ekip ve 7 özel harekat unsuru olmak üzere toplam 246 personelin katılımıyla eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda; 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dola ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
