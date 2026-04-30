Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 tutuklama

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 organizatörden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 organizatörden 18'i tutuklandı, 5'i adi kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

