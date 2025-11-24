+ Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş - Haberler
Haberler

Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş

Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş Haber Videosunu İzle
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Makatına hava basılması sonucu ölen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

  • 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybetti.
  • Olayın faili olan 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci ile halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.
  • Muhammed Kendirci'nin iç organları zarar gördü ve tedavi gördüğü hastanede öldü.

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım günü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FAİLİYLE BERABER HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A. ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Daha 16 yaşındaydı! Odaya giren ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

Daha 16 yaşındaydı! Odaya giren ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Bu kupa satışa çıkıyor
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.