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Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan kavgada cinayet zanlısı yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçen yıl yaşanan kavgada hayatını kaybeden şahsın cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı F.T. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde geçen yıl yaşanan kavgada hayatını kaybeden şahsın cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen yıl temmuz ayında Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden Ahmet Önay (35) isimli vatandaşın cinayet zanlısını yakalamak için yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Cinayet zanlısı olarak aranan F.T.'nin yerini belirleyen ekipler, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

18 Temmuz 2023 tarihinde iki aşiret arasında yaşanan kavgada Ahmet Önay hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Jandarma JASAT 3.Sayfa Güncel Haberler

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