Fıstık tesisinde patron dehşeti: Eşini ve çalışanını öldürdü
Şanlıurfa'da 60 yaşındaki Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi ve bir çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.