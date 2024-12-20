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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Boya Ustası Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, deprem sonrası tadilat yapan boya ustası Sinan Kaya, elektrik akımına kapılarak iskeleden düşüp hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da binanın 3'ncü katında elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, Karaköprü ilçesine balı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar alan binada tadilat işlemi yapan boya ustası Sinan Kaya (27), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Kaya, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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