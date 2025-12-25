Kamu çalışanlarına "Ödenek" operasyonu

Şanlıurfa'da gelen ödenekleri kendi zimmetine geçirerek kendi ya da yakınlarının banka hesabına aktardıkları belirlenen Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul yöneticileri ve Hürriyetçi Eğitim-Sen yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve kamuyu zarara uğrattığı tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23.12.2025 tarihinde yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır.

Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA