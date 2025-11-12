Haberler

Şanlıurfa'da Düğün Sırasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, düğün sahipleri ile park yeri yüzünden tartışan bir komşunun açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti. Saldırıda toplamda 7 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşunun, davetlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki kız çocuğu defnedildi. Aynı saldırıda yaralandı 4'ü çocuk 6 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aynı apartmanda yaşayan bedensel engelli Mehmet E., aracını park edecek yer bulamadığı gerekçesiyle düğüne katılanlarla tartıştı. Tartışmanın ardından av tüfeği ile ateş açan şahıs, 5'i çocuk 7 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay sonrası kaçarken yaralılar ise olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere kırsal Mahallesi'nde defnedildi.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken ailenin ölen kızları için taziye yapmayacakları öğrenildi. Öte yandan kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
