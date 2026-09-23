Haberler

Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Macron’dan BM kürsüsünde Gazze çıkışı: Hepimiz utanmalıyız

Liderlerin gözünün içine baka baka haykırdı: Hepimiz utanmalıyız

Ev partisine silahlı saldırı: Hamile kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldü

Ev partisine silahlı saldırı: Biri hamile kadın 11 kişi öldü
Bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı! Mini etekli fotoğraf yağıyor

Bir söz yetti! Ülkenin her yerinden mini etekli fotoğraf yağıyor
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Merkez Bankası, Papel’in faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası ünlü şirketin faaliyet iznini iptal etti