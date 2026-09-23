Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı