Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı