Dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl, 8 ay, 7 gün hapis cezası bulunan B.U. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

