Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Milyondan Fazla Para Çalındı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 kişiyi toplamda 6 milyon 361 bin 312 TL dolandırdığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. Operasyonda birçok dijital malzeme ve para ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese telefonla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 25 cep telefonu, 17 SIM kart, 7 hard disk, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı, 2 SIM kart bloğu, 138 bin 300 TL para, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış SIM kart ve SIM kart bloğu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Konya, Antalya, Ankara ve Hakkari illerinde 13 kişiyi toplamda 6 milyon 361 bin 312 TL dolandırdıkları tespit edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

