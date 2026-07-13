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Doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

Doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu
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Şanlıurfa'da bir aile hekimi, kaldığı sendika misafirhanesinde hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir doktor, kaldığı sendikanın misafirhanesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Türkiye Yol-İş Sendikasına ait misafirhanedeki görevliler, burada konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayınca odasını kontrol etti. Doktorun kapıyı açmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz halde bulunan doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doktorun ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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