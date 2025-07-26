Şanlıurfa'da Devrilen Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da Devrilen Otomobil Alev Alev Yandı, Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen otomobil alev alev yandı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Siverek karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 KJF 230 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin ardından araç bir anda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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