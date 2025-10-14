Haberler

Şanlıurfa'da Çobanlar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 çoban yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Akçakale ilçesine bağlı kırsal Boybey Mahallesinde meydana geldi. Çobanlar arasında iddiaya göre hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada ismi öğrenilemeyen 3 çoban yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri tarafından da yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
