Şanlıurfa'da cinayet zanlısı yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akçakale ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde 2 yıl önce öldürülen H.K.'nın olayına ilişkin detaylı çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde firari cinayet zanlısı A.E. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akçakale ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde 2 yıl önce öldürülen H.K.'nın olayına ilişkin detaylı çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde firari cinayet zanlısı A.E. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA