Şanlıurfa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA