Şanlıurfa'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken, iş yerinde hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
