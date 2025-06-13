Şanlıurfa'da Çift Taraflı Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Çift Taraflı Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Alagün Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y.'nin (25) kullandığı 63 F 3852 plakalı otomobil ile İ.A. (37) idaresindeki 06 KB 0727 plakalı otomobil Viranşehir istikametine seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte, araçlarda yolcu olarak bulunan R.A (35), B.A(14), C.A (12) M.A(9) ve H.Y (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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