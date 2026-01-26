Haberler

Çalıntı otomobil ahırda bulundu

Güncelleme:
Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri, evinin ahırında çalıntı otomobil saklayan M.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada aracın çalıntı kaydı olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evinin ahırında çalıntı otomobil saklayan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akçakale ilçesine bağlı Yukarıderen Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahsın, evinin ahır bölümünde çalıntı bir araç sakladığı yönünde güvenlik güçlerine gelen duyum üzerine çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlara başvurularak arama kararı alındı. Arama kararına istinaden M.T.'nin ikamet adresinde arama faaliyeti icra edildi. Yapılan arama sonucunda, çalıntı otomobil, evin ahır kısmında bulundu.

Ele geçirilen araç üzerinde yapılan sorgulamada, otomobilin çalıntı kaydının bulunduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan araç, gerekli işlemlerin ardından ruhsat sahibine teslim edildi. Şüpheli M.T. hakkında çalıntı araç bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

