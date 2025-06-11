Şanlıurfa'da Buğday Tarlasında Yangın: 40 Dönüm Küle Döndü

Şanlıurfa'da Buğday Tarlasında Yangın: 40 Dönüm Küle Döndü
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik tellerinden düştüğü iddia edilen kıvılcımlar sonucu çıkan yangında 40 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı. Mahalleli ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer tarlalara sıçramasını engellemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde hasat zamanı gelen buğday tarlasında çıkan yangında 40 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangının fark eden mahalleli kazma, kürek ve traktörlerle bölgeye gitti. Alevlerin arasına dalan vatandaşlar, yayılıp diğer tarlalara sıçramaması için büyük çaba harcadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen küle döndü.

Yangını kontrol altına alan ekipler, kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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