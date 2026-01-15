Haberler

Adliye önünde boşanma kavgası: 2 yaralı

Şanlıurfa'da adliyeye giden bir çiftin yakınları arasında boşanma davası nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine müdahale eden polisler kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki adliye ana binası önünde yaşandı. İddiaya göre boşanma davası nedeniyle adliyeye gelen çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya olay yerinde hazır bulunan polisler müdahale etti. Güçlükle sonlandırılan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
