Şanlıurfa'da Boğulma Olayı: İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Şanlıurfa'da Boğulma Olayı: İki Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ve onu kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki Muhammed El Hüseyin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili arama çalışmaları 3 gün sürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki şahıstan sonra 12 yaşındaki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Seyhçoban Kırsal Mahallesi yakınlarında cumartesi akşamı yaşanan olayda, serinlemek için sulama kanalına girerek boğulmak üzere olan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile onu kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay yerine giden AFAD, itfaiye ve sualtı polisleri, yaptıkları çalışmaların 3'üncü gününde yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin'in cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Küçük çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'in de cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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