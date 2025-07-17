Şanlıurfa'da Boğulan Kız Kardeşler Yan Yana Defnedildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan iki kız kardeş yan yana defnedildi. Kız kardeşlerin, pikniğe gitmek için annelerini 10 gün boyunca ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ailece pikniğe giden 13 yaşındaki Beyza Nur ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Çevredekilerce sudan çıkartılan 2 kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken, 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Sevgi Arslan da hayatını kaybetti.

Cenazeler yan yana defnedildi

Otopsi işlemleri tamamlanan 2 kız kardeşin cenazesi, Diktepe kırsal Mahallesi'nde yan yana defnedildi. Cenazeye kızların ailesi, yakınları ile mahalleli katıldı. Baba Aziz Arslan, kızlarının defnedilmesini gözyaşları içerisinde izledi. Kızlarının tabutuna son defa bakan babanın üzüntüsü yüzüne yansıdı.

Anne 10 gün sonra ikna oldu

Boğularak hayatını kaybeden 2 kız kardeşin yaklaşık 10 gündür Fırat Nehri kenarında piknik yapmak istedikleri fakat annelerinin buna izin vermediği öğrenildi. Sonunda ikna edilen annenin çocuklarını da alarak eşi ve yakınlarıyla birlikte pikniğe gittiği belirtildi. - ŞANLIURFA