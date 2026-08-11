Harran'da Bebek Boğazına Cisim Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına cisim kaçtığı öne sürülen bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Tantana Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Can Akat'ın ağzında bir cisim olduğunu gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı