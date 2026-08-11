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Harran'da Bebek Boğazına Cisim Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

Harran'da Bebek Boğazına Cisim Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 1 yaşındaki Can Akat'ın boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybettiği olayda, ailenin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına cisim kaçtığı öne sürülen bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Tantana Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Can Akat'ın ağzında bir cisim olduğunu gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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