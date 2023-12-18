Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda, aralarına aldıkları bir kişiyi yol kenarında öldüresiye döven 5 kişi, şahsın kaçmasına engel olamadı. Darp anları ve adamın kaçması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da Bir Grup Tarafından Öldüresiye Dövülen Adam Kaçmayı Başardı

Aralarına aldıkları adamı öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup, aralarına aldıkları adamı öldüresiye dövdü. Darp anları ve adamın kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 kişi, aralarına aldığı bir kişiyi, yol kenarında öldüresiye dövdü. Ölümüne dayak yiyen şahıs, bulduğu ilk fırsata kaçmayı başardı. Şahsın dayak yediği anlar ve kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.