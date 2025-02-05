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Şanlıurfa'da Bina Kolonlarından Gelen Sesler Üzerine Boşaltıldı

Şanlıurfa'da Bina Kolonlarından Gelen Sesler Üzerine Boşaltıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen çatırtı sesleri nedeniyle bina boşaltıldı. Güvenlik önlemleri alındı ve bölgedeki doğal gaz hattı kesildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatırtı seslerinin gelmesi üzerine bina boşaltıldı. Polis ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı. Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğal gaz hattı kesildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

"Kolonlardan çatırtı sesleri geldi"

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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