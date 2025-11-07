Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Yakup Kalfa Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 4 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah S., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA