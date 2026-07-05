Boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da boş bir arazide battaniye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre boş arazide battaniye sarılı halde ceset görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise şahsın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour'a ait olduğunu belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken şahsın ölüm nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı