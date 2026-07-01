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Sokak köpeklerinin saldırdığı 1 buçuk yaşındaki çocuk yaralandı

Sokak köpeklerinin saldırdığı 1 buçuk yaşındaki çocuk yaralandı
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Halfeti'de evinin önünde oynayan 1.5 yaşındaki çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 1 buçuk yaşında çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki M.A.A. başıboş bir sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk ilk önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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