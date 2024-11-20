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Şanlıurfa'da Avukatlara Bıçaklı Saldırı: Bir Avukat Yaralandı

Şanlıurfa'da Avukatlara Bıçaklı Saldırı: Bir Avukat Yaralandı
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Suruç ilçesinde haciz işlemleri için giden avukatlar, borçlu Ahmet E.'nin kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı, saldırgan tutuklandı.

Şanlıurfa'da ocak ayında ilk haciz işlemi için borçlu Ahmet E.'nin iş yerine giden Avukat Büşra T. saldırıya uğramıştı. Aynı iş yerine haciz işlemleri için giden iki avukattan biri daha bıçaklı farklı şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırganlardan biri tutuklandı.

Olay, Suruç ilçesinde meydana geldi. Avukatlar Mehmet Toprak ile M.K., ilçede haciz işlemleri için borçlu Ahmet E. isimli şahsın av bayisine gitti. Borçlu ile uzlaşmak için diyalog kuran avukat Mehmet Toprak iddiaya göre, Ahmet E.'nin kardeşi Mustafa E. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Avukat Mehmet Toprak, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırı sonucu 3 yerinden bıçaklanan avukat Mehmet Toprak, darp raporu alarak söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa E. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ahmet E. adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz Ocak ayında, ilk haciz işlemi için borçlu Ahmet E.'nin iş yerine giden İstanbul Barosu avukatlarından Büşra T., haciz işlemini tamamladıktan sonra dönüş için bindiği minibüste saldırıya uğramıştı. Aynı zamanda Avukat Mehmet T.'nin de iş arkadaşı olan Büşra T.'nin bindiği minibüs Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde durduruldu. Araçtan zorla indirilerek darp edilen Avukat Büşra T., yüzünden, kolundan ve ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Avukat Büşra T.'nin ayağındaki kırık nedeniyle 6 ay ile 1 yıl arasında iş göremez şekilde zedelendiği bildirildi. Ahmet ve Mustafa T. tarafından 1 yıl içinde yapılan iki saldırı sonrası Şanlıurfa ve İstanbul Barosu tarafından tepki açıklaması yapıldı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan avukat Mehmet Toprak, "Ben Avukat Mehmet Toprak, müvekkilimin alacağını tahsil etmek amacıyla mahkeme kararına istinaden 14.11.2024 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan haciz mahalline icra müdürü ve kolluk kuvvetleri ile beraber gittik. Borçlu Ahmet Eroğlu daha önce başka bir haciz işlemi sırasında meslektaşımızı takip etmek suretiyle kasten ve canice yaralanmıştır. Borçlu Ahmet Eroğlu 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştır. Haciz mahallinde borcu Ahmet Eroğlu kardeşi Mustafa Eroğlu'nu azmettirmek suretiyle tarafıma kasten öldürmeye yönelik canice bir saldırı düzenlemiştir. Cezaların yetersiz ve caydırıcı olmaması yargı mensupları olarak görevimizi ifa etmemizi büyük oranda zorlaştırmaktadır. Saldırganların en ağır cezayı almaları için Barolar Birliğinin ve İstanbul Barosunun yargılama sürecine etkin katılmaları menfur olayların tekrarlanmaması için elzemdir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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