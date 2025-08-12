Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bozdere Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, amca Murat Seçme (50) ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme'nin (30) hayatını kaybettiği, Murat Seçme (28) ile Emel S.'nin ise yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evin önünde yaşanan tartışma ve ardından bölgeye hızlıca gelen siyah bir otomobilden inenler yer alıyor. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde bazı şahısların kaçarak saklanmaya çalıştıkları gözlendi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca ile yeğeni hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bozdere Mahallesi'nde iddiaya göre amca Murat Seçme (50) ile kardeş olan yeğenleri Mehmet Gülü Seçme (30) ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine karşılıklı ateş açması sonucu her 3 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel S. yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan amca Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme hayatını kaybederken, Murat Seçme ile Emel S.'nin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA