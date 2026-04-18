Şanlıurfa'da 3 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa'da 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü Ü.D., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı