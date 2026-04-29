Şanlıurfa'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, Haliliye ilçesinde motosikletli jandarma asayiş timlerince yakalandı. Ayrıca, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme veya satma" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. de Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı